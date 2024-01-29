Вестник Кавказа

Набережную в Гагре восстановят к середине лета

Колоннада у моря в Гагре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штормы и подтопления повредили набережную на курорте Гагра в Абхазии. Восстановление уже началось, работы планируют завершить к середине лета.

В Гагре взялись на реконструкцию набережной, пострадавшей от непогоды. Часть работ проведут весной, часть - после окончания высокого туристического сезона, сообщил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Реконструкция началась в декабре, к середине лета гранитом вымостят 1,8 км набережной, это участок от улицы Апсха Леона до "Амза-парка". На набережной появятся новые столбы.

В конце года, когда пляжный сезон завершится, стартует второй этап реконструкции: в Гагре возведут два моста, соединяющие разные части набережной.

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