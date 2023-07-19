Протяженность набережной Гагры станет больше

На самом популярном курорте Абхазии, в Гагре, планируется благоустроить местную достопримечательность – набережную Черного моря. Она станет длиннее и лишится некоторых торговых точек.

Гагрская набережная по решению властей будет продлена, сообщила главный архитектор района Диана Лобода.

По ее словам, когда проект будет реализован, прогуляться по обновленной набережной можно будет до сквера рядом с УВД, передает Гагра-ТВ.

Специалист подчеркнула, что новая набережная станет еще привлекательнее для туристов и гостей города, что позволит улучшить и экономические показатели.

В то же время, главный архитектор обратила внимание на то, что некоторые торговые точки придется демонтировать, так как они оказались в зоне, где будет находиться проектируемая часть набережная. В то же время она уточнила, что ряд таких подлежащих сносу объектов все равно не соответствует новым нормам.

Напомним, набережная Гагры фактически разделена на две части. Протяженность набережной в Старой Гагре составляет 6 км, в Новой Гагре – два километра.