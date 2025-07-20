На западе Ирана военные погибли в ходе столкновений

В иранском Курдистане произошли столкновения, которые привели к гибели троих военнослужащих.
В Бане на западе Ирана произошли столкновения, в результате которых погибли трое военных Исламской Республики. Еще двое получили ранения, информируют иранские СМИ.
Согласно информации медиа страны, жертвами конфликта стали подполковник Саджад Адебмир и старший лейтенант Али Бадак. Также был убит еще один военный.
Детали и причины инцидента остаются неизвестными. Пока также нет информации относительно подозреваемых.
Отметим, что город Бане входит в провинцию Курдистан, более 90% населения региона составляют курды.