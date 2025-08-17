На встрече Путина и Трампа была "очень хорошая атмосфера" – Лавров

Российско-американский саммит на Аляске прошел в "очень хорошей атмосфере", заявил Сергей Лавров. По его словам, Дональд Трамп действительно хочет прийти к результату.

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске царила прекрасная атмосфера, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Очень хорошая атмосфера. И она была отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты Путин и Трамп. Полезный разговор"

– Лавров

Министр подчеркнул, что на встрече было очевидно: президент США Дональд Трамп, так же, как и его команда искренне стремятся достичь прочного и длительного результата. Дипломат пояснил, что эта позиция отличается от точки зрения стран Европы, которые настаивали на прекращении огня, после которого они не собирались прекращать поставки оружия Украине.

Глава МИД РФ также выразил мнение, что Трамп и его команда углубили свое понимание урегулирования кризиса на Украине, особенно после саммита в Анкоридже, и теперь они осознают, что прежде всего нужно ликвидировать его первопричины, о чем регулярно заявляет Москва.