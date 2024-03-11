На Ставрополье поддержат создание глэмпингов

Власти Ставрополья окажут поддержку созданию глэмпингов. В частности участки под их строительство будут выделяться без торгов.

Власти Ставропольского края приняли решение выделять участки под строительство глэмпингов без проведения торгов с целью стимулирования развития туристической индустрии в регионе. Глэмпинг - это комбинация слов "глэмур" и "кемпинг", что означает роскошный отдых на природе. Такая форма отдыха становится все более популярной среди туристов, и регионы, где есть возможность размещения глэмпингов, могут привлечь больше посетителей.

«Планируем начать выделять землю без проведения торгов под масштабные инвестпроекты по созданию глэмпингов. По поручению главы региона Минэкономразвития подготовило соответствующие изменения в краевое законодательство. Это станет существенной мерой поддержки развития на Ставрополье экологического туризма, в том числе и на территории новой особой экономической зоны, создание которой на Кавминводах завершится в этом году»

– глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.

Поддержка инвестиционных проектов в туристической сфере

По его словам, выделение участков под глэмпинги без проведения торгов даст возможность инвесторам быстрее реализовывать свои проекты. Это также способствует увеличению числа рабочих мест и развитию инфраструктуры в туристических районах. Инвесторы смогут более свободно вкладывать средства в создание комфортных условий для отдыхающих, что в свою очередь привлечет больше туристов в регион.

В заключение Полюбин отметил, что выделение участков под глэмпинги без проведения торгов – это важный шаг в развитии туристической отрасли Ставропольского края. Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.