Вестник Кавказа

Суд ужесточил наказание для виновника смертельного ДТП в Ингушетии 

Суд ужесточил наказание для виновника смертельного ДТП в Ингушетии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Изначально мужчина должен был провести 7 лет в колонии-поселении, однако затем наказание было изменено. Эти годы ему предстоит провести в колонии общего режима. 

В Ингушетии ужесточили наказание местному жителю, признанному виновным в ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает Магасский районный суд. 

"Житель республики, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в Назрани, в результате полученных травм потерпевший скончался"

 – пресс-служба суда

Районный суд постановил, что виновнику происшествия предстоит провести в колонии-поселении ближайшие 7 лет. Ему также запретили в течение трех лет управлять транспортными средствами.

ВС региона изменил решение районного суда и приговорил мужчину к колонии общего режима.

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