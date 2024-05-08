Суд ужесточил наказание для виновника смертельного ДТП в Ингушетии 

Изначально мужчина должен был провести 7 лет в колонии-поселении, однако затем наказание было изменено. Эти годы ему предстоит провести в колонии общего режима.

В Ингушетии ужесточили наказание местному жителю, признанному виновным в ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает Магасский районный суд.

"Житель республики, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в Назрани, в результате полученных травм потерпевший скончался"

– пресс-служба суда

Районный суд постановил, что виновнику происшествия предстоит провести в колонии-поселении ближайшие 7 лет. Ему также запретили в течение трех лет управлять транспортными средствами.

ВС региона изменил решение районного суда и приговорил мужчину к колонии общего режима.