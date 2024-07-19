24 июля Госдума во II и III чтениях приняла закон о расширении полномочий судебных приставов, наделяющий их правом носить и применять спецсредства и огнестрельное оружие. До принятия новому закону остаётся одобрение Советом Федерации и подписание президентом. О том, кто такие судебные приставы и что они делают - рассказываем в этом материале.

Кто такие судебные приставы?

Судебные приставы - это госслужащие, которые работают в Федеральной службе судебных приставов, созданной в 1997 году. ФССП занимается обеспечением деятельности судов, а также исполнением постановлений, в том числе и взысканием задолженности. Судебные приставы, сотрудники ФССП, бывают двух категорий:

обеспечивающие установленный порядок деятельности судов. На сегодняшний день, только такие судебные приставы имеют право применять оружие для защиты участников судов;

судебные приставы-исполнители. Этой категории судебных приставов по инициативе правительства в скором времени, скорее всего, будет предоставлено право на ношение и применение спецсредств и оружия.

Что делают судебные приставы?

Судебные приставы-исполнители наделены широким спектром полномочий с целью исполнения судебных решений. Если говорить простыми словами, то основные обязанности судебного пристава-исполнителя это:

сделать так, чтобы должник выплатил долг

осуществить отобрание детей на основании судебного решения

разыскать ответчика по гражданскому делу.

Как работают судебные приставы?

Большая часть работы судебных приставов-исполнителей заключается во взыскании долгов с граждан. Механизм взыскания задолженности с участием приставов предусматривает, в первую очередь, принятие соответствующего решения судом, а затем его исполнения с помощью пристава, который:

собирает информацию об имуществе должника

арестовывает и изымает арестованное имущество

налагает арест на средства должника

продаёт имущество на аукционе

Что могут забрать судебные приставы?

В первую очередь судебные приставы-исполнители списывают долги с банковских счетов и карт. Если денег на счетах нет, то накладывается арест на имущество, в том числе и на автомобиль. Также за долги приставы могут забрать предметы быта, технику и мебель, если они не являются жизненной необходимостью. Кроме того, судебные приставы также наделены возможностью ввести временный запрет для должника на выезд за границу.

Когда пристав приходит домой к должнику?

На погашение долга, которое контролируют судебные приставы, у должника есть два месяца. В случае, если этого не произошло, судебные приставы могут прийти домой для того, чтобы:

выявить имущество должника

сделать его опись

наложить запрет

изъять имущество.

Мероприятия в доме должника проводятся с участием понятых с 6 утра до 10 вечера в рабочие дни, а также с 9 утра до 8 вечера в выходные. Описывают и арестовывают имущество только в том, случае, если долг выше трёх тысяч рублей.

Новые полномочия судебных приставов 2024

Если закон о расширении прав приставов-исполнителей будет принят, то у них появятся полномочия, предусматривающие применение силы с помощью огнестрельного оружия и специальных средств, в том числе:

аэрозолей со слезоточивыми и раздражающими веществами

электрошоков и исковых разрядников

резиновых дубинок

наручников.

Применять физическую силу приставы-исполнители смогут, если несиловыми методами невозможно обеспечить исполнение обязанностей, возложенных на них. При этом ответственность за причинение вреда судебный пристав нести не будет. Помимо расширения полномочий по применению физической силы, закон также предусматривает прохождение спецподготовки и периодической проверки на пригодность к проведению подобных действий.

В рамках законопроекта применение силы судебными-приставами исполнителями будет невозможно в отношении:

беременных

инвалидов

несовершеннолетних

и если нарушитель не совершал действий ненасильственного характера.

Огнестрельное оружие нельзя будет применять в местах, где много людей, которые могут пострадать, кроме случаев вооруженного нападения.