Вестник Кавказа

Владельцам дач бесплатно проведут газ в Кабардино-Балкарии

Владельцам дач бесплатно проведут газ в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дачные домовладения могут быть бесплатно подключены к газопроводам в Кабардино-Балкарии. Об этом проинформировали в региональном Минпроме.

Владельцы дачных участков в садовых товариществах Кабардино-Балкарии предоставляется возможность бесплатно подключить свои домовладения к газопроводу. Эта инициатива касается садовых товариществ, расположенных в пределах населенных пунктов, что делает процесс подведения газа еще более удобным и доступным.

«В Кабардино-Балкарии в программу социальной газификации будут включены домовладения в садовых товариществах (СНТ), находящиеся в границах газифицированных населенных пунктов. Ранее дачникам по программе социальной газификации газопровод бесплатно доводили только до границ СНТ, а внутри газопровод прокладывали за счет заявителей»

– министерство промышленности, энергетики и торговли региона.

Преимущества подключения газа к дачным домам

Подведение газа к дачным участкам в садовых товариществах открывает перед владельцами множество преимуществ.

  • Во-первых, это значительно повышает комфорт проживания на даче, позволяя использовать газовое отопление, газовую плиту и другие бытовые приборы.
  • Во-вторых, газ является более экологически чистым и экономичным видом топлива, что также является неоспоримым плюсом.

Условия бесплатного подключения к газопроводу

Для того чтобы воспользоваться бесплатным подключением к газу, необходимо соответствовать определенным требованиям. Важно уточнить все детали у местных органов власти или газоснабжающей компании. Обычно требования касаются технической готовности дома к подключению, наличия необходимых документов и согласия всех собственников домовладений.

 

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