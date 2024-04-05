Частная газовая АЗС в Георгиевске работала без лицензии

Прокуратура Ставропольского края закрыла частную газовую автозаправочную станцию в Георгиевске, которая работала без каких-либо разрешительных документов и была возведена на территории опасного предприятия.

Ставропольский предприниматель разместил в Георгиевске свою газовую АЗС (ГАЗС) на территории опасного промышленного предприятия, к тому же она работала незаконно - без регистрации и лицензии, сообщила краевая прокуратура.

Нестационарная ГАЗС в Георгиевске была размещена на промышленном объекте, производство которого было потенциально пожароопасным – работала она без уведомления соответствующих органов, поэтому прокурор обратился в суд с требованием запретить эксплуатацию станции, передает "АиФ-Ставрополье".

В организации ГАЗС суд признал виновным частного предпринимателя – за нарушение требований промышленной безопасности он был оштрафован на 200 тыс рублей.

ГАЗС закрыта.