Ставрополью, Дагестану и Крыму угрожают пожары в ближайшие дни

Высокая вероятность природных пожаров фиксируется в южных регионах России. В ближайшие несколько дней пожары сильнее всего угрожают Крыму, также предупреждение распространяется на Дагестан и Ставропольский край.

Пожароопасность на фоне теплой и солнечной погоды прогнозируется в южных регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Максимальная опасность пожаров, пятого класса, ожидается в выходные в Крыму. Пожарная опасность четвертого класса объявлена в ряде регионов, среди них Ставрополье, Дагестан, Астраханская область, Курская область и соседние области.

Сухая и солнечная погода может стать причиной возгораний природных территорий.