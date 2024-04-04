Вестник Кавказа

Ставрополью, Дагестану и Крыму угрожают пожары в ближайшие дни

Ставрополью, Дагестану и Крыму угрожают пожары в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокая вероятность природных пожаров фиксируется в южных регионах России. В ближайшие несколько дней пожары сильнее всего угрожают Крыму, также предупреждение распространяется на Дагестан и Ставропольский край.

Пожароопасность на фоне теплой и солнечной погоды прогнозируется в южных регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Максимальная опасность пожаров, пятого класса, ожидается в выходные в Крыму. Пожарная опасность четвертого класса объявлена в ряде регионов, среди них Ставрополье, Дагестан, Астраханская область, Курская область и соседние области.

Сухая и солнечная погода может стать причиной возгораний природных территорий.

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