Ставрополье масштабно вложится в орошение земель

Власти Ставропольского края намерены развивать отрасль мелиорации и вложит в нее более 800 млн рублей. Таким образом, регион планирует поддержать местных аграриев.

Фермеры Ставрополья получат порядка 820 млн рублей на орошение земель. Информацию об этом опубликовал в своем telegram‑канале глава региона Владимир Владимиров.

"Субсидии уже поступают, реализован первый проект на 450 гектаров. Работа по остальным ведется"

– Владимир Владимиров

По его данным, сейчас в программу мелиорации включена территория площадью 92 тыс га. В следующем году планируется увеличить ее до 100 тыс га.

Как заявил Владимиров, подобные меры – это уверенное будущее сельхоз отрасли региона. Власти намерены в будущем продолжать оказывать помощь фермерам края.

Ранее сообщалось, что в этом году финансовая поддержка агропромышленного комплекса края составит порядка 5,7 млрд рублей.