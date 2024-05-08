Вестник Кавказа

Байден: США обеспечат безопасность Израиля

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США заявил о том, что Вашингтон гордится сотрудничеством с еврейским государством и намерен оказывать помощь в обеспечении безопасности страны. 

В день годовщины Независимости еврейского государства, президент Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон привержен безопасности Израиля. И эта приверженность непоколебима.  Об этом, в частности, говорится в послании, которое Байден направил своему израильскому коллеге. Также в послании подчеркнуто, что США гордятся сотрудничеством с Израилем.

«Прошедший год был очень болезненным, но народ Израиля продемонстрировал огромную силу и стойкость. Как я ясно дал понять после нападения ХАМАСА, приверженность США безопасности Израиля непоколебима. Крайне важно, чтобы наши страны работали сообща над укреплением безопасности и мира для Израиля и всего региона»

– Джо Байден 

День еврейского государства, известный как Йом ха-Ацмаут – национальный праздник. Он отмечаете с 1948 году, когда был провозглашен независимый Израиль. Этот день приходится на 5-й день месяца Ияр, что обычно соответствует апрелю или маю по григорианскому календарю.
Празднование начинается вечером предыдущего дня, сразу после Дня памяти павших солдат Израиля и жертв терроризма.

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