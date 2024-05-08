Невестка из Хасавюрта лишила своего свекра миллионов

В Хасавюрте женщина украла у своего свекра 2 млн рублей. Она обнаружила деньги во время уборки. Часть украденного невестка успела потратить. Заведено уголовное дело.

В Хасавюрте 38-летняя женщина обворовала своего свекра, возбуждено уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

В ведомстве заявили, что 81-летний пенсионер обратился в полицию 12 мая. Он рассказал, что из спальни его дома пропали 2 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что преступление совершила невестка, которая проживала в соседнем доме. Она обнаружила средства под матрасом и присвоила их себе.

Отмечается, что женщина успела потратить часть денег: она рассчиталась с долгами и потратила на покупке. Оставшуюся часть невестка спрятала в морозилке.

Деньги нашла полиция, воровку задержали. Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").