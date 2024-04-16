Дагестанцам запретили держать овец рядом с домом

Содержание домашнего скота, в частности овец, стало наказуемым в Дагестане – причиной такого решения суда Левашинского района региона стал неыыносимый запах, на который пожаловались его жители.

Четверо жителей села Кулецма Левашинского района Дагестана лишились права растить овец вблизи своих жилых домов – причиной такого решения суда стал невыносимый запах, распространяемый животными, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Санитарные правила по отношению к санитарным правилам животных, выращиваемых в регионе, достаточно жестки и не позволяют вольных интерпретаций, однако близость ферм от жилых домов создает невыносимые условия для жизни, выяснил территориальный отдел Роспотребнадзора, передает "АиФ-Дагестан".

Навоз животных оказался настоящим биологическим оружием для них – соседей фермеров буквально сбивает с ног ядреный запах, который создают животные.

Исследовав проблему, суд запретил четырем ответчикам содержать своих овец вблизи домов соседей.