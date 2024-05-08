Вестник Кавказа

Россиян в Грузии призвали избегать мест скопления людей

Россиян в Грузии призвали избегать мест скопления людей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секция интересов России в Грузии обратилась к россиянам на фоне массовых акций протеста из-за закона об иноагентах в Тбилиси. Граждан РФ призывают избегать мест скопления людей и не участвовать в митингах.

Работающая при посольстве Швейцарии секция интересов России в Грузии призывает российских граждан не принимать участия в протестных акциях и не попадать в места скопления масс людей.

"В условиях текущего всплеска уличной протестной активности в Тбилиси и других крупных городах страны просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности, по возможности воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер"

– заявление

Россияне, которым требуется помощь в Грузии, могут экстренно связаться с секцией интересов РФ по номеру +995-598-980-283.

Протестные акции в столице Грузии не утихают ни днем, ни ночью, в масштабных митингах принимают участие оппозиционеры, студенты, противники закона. Накануне в парламенте страны приняли резонансный закон об иностранном влиянии, ожидается, что ситуация с протестами может усугубиться.

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