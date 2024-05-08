Соратник Ахмата Кадырова избран новым главой парламента Чечни

Шаид Жамалдаев стал новым председателем парламента Чечни. Он занял место Магомеда Даудова, который сегодня ушел в отставку. Даудов занимал этот пост 9 лет.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал имя нового председателя парламента республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Новым главой парламента Чечни стал соратник Ахмата Кадырова Шаид Жамалдаев. Кадыров отметил, что он – опытный управленец и легко справится со своими обязанностями.

Жамалдаев сменил на этом посту Магомеда Даудова, который сегодня объявил о сложении своих полномочий. Даудов руководил парламентом Чечни 9 лет.

Глава республики поблагодарил Даудова за годы службы на посту и добавил, что он обязательно "может применить свой незаурядный талант руководителя" в другом направлении.