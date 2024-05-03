Круглогодичный лагерь построят в Карачаево-Черкесии

На территории КЧР появится круглогодичный детский лагерь. Лагерь будет построен на территории детской базы «Сосенка».

В Карачаево-Черкесии построят лагерь для детей, набор юных постояльцев будет вестись на круглогодичной основе. Одним из ключевых элементов будущего лагеря будет амфитеатр, который станет местом для проведения различных мероприятий: спектаклей, концертов, утренников.

«На детской базе „Сосенка“ идет строительство двух корпусов лагеря, рассчитанных в общей сложности на 100 мест. Помимо двух новых корпусов, планируется построить амфитеатр на 200 квадратных метров, где дети могут выступать с творческими номерами, и образовательный корпус для обучения в зимний период»

– глава региона Рашид Темрезов.

Зачем нужен круглогодичный лагерь в Карачаево-Черкесии?

Отметим, что круглогодичные детские лагеря играют важную роль в развитии детей. Они способствуют раскрытию талантов, развитию социальных навыков, физическому здоровью и самостоятельности. В таких лагерях дети на практике учатся работать в команде, общаться, решать проблемы, развивать творческие способности.

Особенности будущего лагеря в Карачаево-Черкесии

Планируемый круглогодичный детский лагерь в Карачаево-Черкесии будет отличаться красивой природой, чистым воздухом и разнообразием активностей для детей. Здесь они смогут заниматься спортом, участвовать в мастер-классах, развивать свои таланты и общаться с детьми из других регионов.