Обвалы закрыли три дороги в Дагестане

Три дороги в Дагестане были закрыты после обвалов. Об этом проинформировали в Дагестанавтодоре.

В Шамильском и Тляратинском районах Дагестана были перекрыто несколько дорог республиканского и местного значения. Причина – обвалы.

«В Шамильском районе из-за повторного обвала скальной породы верхового откоса закрыта автомобильная дорога местного значения Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал – Верхний Тогох км 9. В Тляратинском районе закрыта автодорога республиканского значения Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал км 77 – км 78 и дорога местного значения Тлярата – Камилух км 22 — км 45»

– пресс-служба Дагестанавтодора.

На месте ведутся восстановительные работы. В ближайшее время ситуация будет нормализована.

Отметим, что обвалы представляют серьезную угрозу для людей и целостности инфраструктуры. Также обвалы могут преграждать реки, следствием чего могут стать оползни и наводнения. Для предотвращения горных обвалов необходимо проводить специальные инженерно-геологические изыскания перед строительством на склонных территориях, укреплять склоны гор и холмов специальными конструкциями, проводить регулярное обследование и мониторинг опасных участков. Кроме того, важно соблюдать запреты на строительство и деятельность в зонах повышенного риска обвалов.