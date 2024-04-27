Вестник Кавказа

Обвалы в Дагестане заблокировали две дороги

Обвалы в Дагестане заблокировали две дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в связи с горными обвалами оказались закрыты для проезда две дороги. Сегодня на заблокированных камнями дорогах в Тляратинском и Агульском районах ведется расчистка.

Обвал скальной породы сошел на два участка автодорог в Дагестане, движение на данный момент закрыто.

"В Тляратинском районе на автомобильной дороге местного значения Тлярата - Камилух <…> произошел обвал скальной породы верхового откоса. <…> В Агульском районе на автомобильной дороге республиканского значения Мамраш - Ташкапур - Араканский мост <…> обвалы скальной породы верхового откоса на локальных участках"

– Дагестанавтодор

Работы по расчистке дорожного полотна стартовали сегодня утром. Они могут осложняться неблагоприятной погодой, синоптики обещают дождь с грозой и сильный ветер.

Отметим, что непогода сегодня грозит и соседним регионам Северного Кавказа.

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