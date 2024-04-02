Вестник Кавказа

Северная Осетия принимает чемпионат по профессиональному мастерству

Северная Осетия принимает чемпионат по профессиональному мастерству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпионат по профессиональному мастерству стартовал в Северной Осетии. Жюри предстоит выбрать лучших фермеров, печников и каменщиков. 

Межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в живописной Северной Осетии, привлекая студентов из 61 региона России. Это событие является важным этапом в карьерном росте молодых специалистов и открывает перед ними множество возможностей для профессионального развития.

«В основной возрастной категории экспертам предстоит выбрать лучших молодых специалистов в компетенциях: «Сити-фермерство», «Выпечка осетинских пирогов», «Кирпичная кладка», «Плотницкое дело» и «Печное дело». Ребята видят рядом сверстников с общими интересами. Студенты техникумов и колледжей обмениваются знаниями и опытом, учатся друг у друга – это тоже очень важно»

– глава республики Сергей Меняйло.

Участники чемпионата «Профессионалы» - студенты различных специальностей, которые стремятся проявить себя в своей профессии и доказать свою экспертность. Это молодые люди, готовые к самосовершенствованию, усердной работе и постоянному развитию. Участие в подобных мероприятиях не только демонстрирует их профессиональные навыки, но и помогает им найти свое место в выбранной сфере.

Состязания на межрегиональном этапе чемпионата создают атмосферу здоровой конкуренции, стимулируя участников к достижению лучших результатов. В процессе соревнований студенты имеют возможность обмениваться опытом, учиться у опытных мастеров своего дела и расширять свои профессиональные горизонты.

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