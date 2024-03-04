В Чечне появятся новые рабочие места

К 2030 году в Чечне будет создано порядка 70 тыс новых рабочих мест. Особое внимание будет уделяться трудоустройству выпускников вузов и техникумов.

Власти Чечни активно работают над улучшением ситуации на рынке труда. Планы на будущее амбициозны: создание более 70 тыс новых рабочих мест к 2030 году. Для решения проблем с занятостью разрабатывается дорожная карта.

«Проект дорожной карты Чеченской Республики предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ (Международной организации труда — Ред.) до 6,8%, создание порядка 70,8 тысячи новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 67%, по федеральному проекту „Профессионалитет“ – до 85%, выпускников вузов до 50%»

– аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Проблемы на рынке труда и пути их решения

Отмечается, что одна из главных проблем, с которой сталкиваются жители Чечни, является недостаток рабочих мест. Многие люди вынуждены уезжать на заработки в другие регионы. Для решения этой проблемы планируется активное развитие малого и среднего бизнеса, создание новых предприятий и инфраструктуры, а также поддержка местных предпринимателей.

Развитие образования и подготовка кадров

Одним из ключевых аспектов успешной реализации дорожной карты является развитие системы образования и подготовка кадров. Власти республики активно работают над совершенствованием образовательных программ, адаптированных под потребности рынка труда. Это позволит выпускникам получать актуальные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры.

Стимулирование предпринимательства и инвестиций

Кроме того, для создания новых рабочих мест важно развивать предпринимательскую активность и привлекать инвестиции. Власти Чечни предоставляют различные льготы и поддержку местным предпринимателям, что способствует росту бизнеса и увеличению числа рабочих мест.