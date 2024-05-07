Вестник Кавказа

Туркменистан будет поставлять свой газ в Турцию через Азербайджан и Грузию

Туркменистан будет поставлять свой газ в Турцию через Азербайджан и Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции сообщили о договоренности между Анкарой и Ашхабадом по транспортировке туркменского природного газа через Азербайджан и Грузию.

Руководитель турецкого Минэнерго и природных ресурсов Альпарслан Байрактар рассказал о достигнутой договоренности между Анкарой и Ашхабадом.

Речь идет о транспортировке туркменского природного газа в Турецкую Республику через Азербайджан и Грузию.

"Этой зимой природный газ в Нахчыван будет поставляться через Турцию. Мы планируем в скором времени ввести эту линию (Игдыр-Нахчыван) в эксплуатацию"

- Альпарслан Байрактар

Ранее министр говорил, что Турция намерена обсудить поставки туркменского газа через Иран, Азербайджан и Каспий. По его словам, страна готова быстро получить 2 млрд кубометров.

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