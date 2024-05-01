Вестник Кавказа

Глава Минэнерго Азербайджана прибыл в Грузию

Глава Минэнерго Азербайджана прибыл в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит в Грузию совершает сегодня министр энергетики Азербайджана. Он примет участие в заседании глав Минэнерго Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в зеленой энергетике.

В Тбилиси прибыл с рабочим визитом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Министр примет участие в заседании с  коллегами из Грузии и стран Европы. Сегодня в грузинской столице пройдет седьмое заседание глав Миэнерго четырех стран в рамках "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

Ожидается, что на заседании в Тбилиси стороны обсудят задачи по ускорению реализации соглашения по зеленой энергетике.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Каладзе поддержал восстановление Минэнерго Грузии

Каладзе поддержал восстановление Минэнерго Грузии

Обзор грузинской прессы 2 - 7 февраля

Обзор грузинской прессы 2 - 7 февраля

Энергетику Грузии ждут двухмиллиардные инвестиции

В Тбилиси подорожает газ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы