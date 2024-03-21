Вестник Кавказа

Санатории Абхазии могут конкурировать с Кавминводами

Санатории Абхазии могут конкурировать с Кавминводами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В санаториях Кавминвод не хватает мест всем желающим, восполнить дефицит на рынке оздоровительного отдыха могут санатории Абхазии. К плюсам санаториев в Абхазии можно отнести доступные цены и возможность совместить лечение в санатории с отдыхом на море, напомнил отельер.

Санатории Абхазии могут стать альтернативой здравницам Кавминвод, считает эксперт по стратегическому развитию санаториев Ассоциации отельеров АМОС Владислав Буря.

«Абхазия в России воспринимается как бюджетное направление, доступное, удобное по логистике, и лечиться в санатория Абхазии дешевле, чем во многих санаториях в РФ»

– Владислав Буря

Сегодня санатории Кавминвод перегружены, мест не хватает всем желающим, наблюдается дефицит санаториев и пансионатов на Юге России. На фоне такой ситуации у Абхазии есть возможность воспользоваться трендом на оздоровительный отдых, заняться системной раскруткой своих санаториев. Эксперт уверен, санатории Абхазии могут оттянуть на себя часть аудитории, заинтересованной в санаторном отдыхе и лечении.

У санаториев Абхазии есть преимущество - туристы могут совмещать морской отдых и санаторно-курортное лечение, отметил он в эфире радио Sputnik.

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