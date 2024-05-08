Жителям Казахстана не понравился переход на новое время

Жители большей части Казахстана решили оспорить переход на единое время – на официальной площадке была опубликована их петиция с требованием вернуть им прежний часовой пояс.

Жители большинства регионов Казахстана после смены часового пояса, прошедшего по всей стране и установленного с разницей с Москвой в два часа для всей его территории, разместили на официальной площадке петицию за возвращение прежнего часового пояса, сейчас она активно набирает сторонников.

"Мы внимательно мониторим замечания. По регламенту мы должны сначала дождаться результатов петиции. После возьмем в работу. Сейчас рано говорить об этом. Сейчас позиция министерства не может быть озвучена. Мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нами совместно с другими госорганами коллегиально"

- вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев

Для того, чтобы рассмотреть предложения жителей, должен пройти срок в полгода, который определен для такого рода документов – с 19 апреля по сегодняшний день петиция уже набрала 4283 подписи. Она будет рассмотрена, если ее поддержат как минимум 50 тысяч человек. Документ будет активным до 4 ноября 2024 года.

Напомним, ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6, причем большая часть его территории находилась в зоне UTC+6. После перевода часов 1 марта текущего 2024 года в стране было установлено единое время – +2 часа от времени Москвы. При этом Казахстан стал на один час ближе к Европе, но на один час отдалился от Китая, где единое время действует с 1949 года.