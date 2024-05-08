В Краснодарский край вернулся снег

Холодная погода с осадками господствует в Краснодарском крае на этой неделе. В горных районах дождь переходит в мокрый снег.

Похолодание, пришедшее накануне в Краснодарский край, задержится на несколько дней, в горной местности возможны осадки в виде мокрого снега.

На большей части региона сегодня ожидаются небольшие осадки, в ночные и утренние часы в горах снег. В отдельных районах может случиться ливень с грозой и градом, порывы ветра будут достигаться 18-20 м/с.

Температурный режим на несколько градусов ниже климатической нормы, средняя температура на Кубани сегодня в разгар дня составляет плюс 15.