Мам первенцев поддержали в Северной Осетии

Власти Северной Осетии поддержали семьи, в которых появился первенец. Об этом сообщил глава правительства республики.

В Северной Осетии введены новые меры поддержки молодых мам, родивших первенца. Теперь каждая мама может рассчитывать на единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей. Эта инициатива направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя, которое несут на себе молодые семьи при появлении первого ребенка.

«На сегодняшний день выплату уже получили 155 женщин. На эти цели направили более 8 миллионов рублей. Единовременная помощь приурочена к Году семьи. Это хорошее подспорье для молодых семей, работа будет продолжена»

– премьер республики Борис Джанаев

Поддержка семей важна

Рождение первенца – это особенно важное и радостное событие в жизни каждой семьи. Однако часто с этой радостью приходят и финансовые заботы. Одежда, питание, медицинские расходы - все это требует дополнительных затрат. Поэтому поддержка со стороны государства в виде единовременных выплат является огромным подспорьем для молодых семей.

Забота о будущем детей

Такие меры поддержки не только помогают родителям справиться с первоначальными расходами, но и способствуют созданию благоприятной среды для воспитания и развития детей. Когда семьи чувствуют поддержку со стороны государства, они могут уделять больше внимания заботе о своих детях, обеспечивая им лучшее будущее.