Курорт Каспийский кластер в Дагестане выбирает резидентов

Власти Дагестана объявили конкурс на отбор резидентов в Каспийский кластер. Претенденты будут отбираться по нескольким критериям.

В Дагестане объявили о старте приема заявок от потенциальных резидентов Каспийского кластера. Информация об этом была опубликована на сайте Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что подать заявку могут компании, которые занимаются возведением отелей, владельцы ресторанного бизнеса и другой туристической инфраструктуры.

Отбирать конкурсантов будут по нескольким критериям – соответствие концепции проекта, опыт работы, финансовая устойчивость, маркетинговая стратегия и срок окупаемости.

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что Каспийский кластер – самый перспективный и масштабный проект Дагестана. По его словам, в рамках этого проекта власти республики будут поддерживать организации, которые в итоге станут резидентами курорта. В частности, будут предоставлены льготы по кредитам и налогам.

"Участие в проекте — выгодное вложение для дальновидных партнеров. В ближайшие годы Каспийское побережье будет развиваться динамично, и с сегодняшнего дня мы официально приглашаем инвесторов принять участие в этом процессе"

- Сергей Меликов

Первые резиденты будут отобраны во второй половине мая. Их списки появятся на страницах Минэкономразвития России и Минтуризма республики.

В следующем году планируется приступить к возведению первых объектов на территории будущего курорта.

Открытие всех локаций кластера предполагается в 2030 году.