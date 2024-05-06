Вестник Кавказа

Курорт Каспийский кластер в Дагестане выбирает резидентов

Курорт Каспийский кластер в Дагестане выбирает резидентов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана объявили конкурс на отбор резидентов в Каспийский кластер. Претенденты будут отбираться по нескольким критериям.

В Дагестане объявили о старте приема заявок от потенциальных резидентов Каспийского кластера. Информация об этом была опубликована на сайте Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что подать заявку могут компании, которые занимаются возведением отелей, владельцы ресторанного бизнеса и другой туристической инфраструктуры.

Отбирать конкурсантов будут по нескольким критериям – соответствие концепции проекта, опыт работы, финансовая устойчивость, маркетинговая стратегия и срок окупаемости.

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что Каспийский кластер – самый перспективный и масштабный проект Дагестана. По его словам, в рамках этого проекта власти республики будут поддерживать организации, которые в итоге станут резидентами курорта. В частности, будут предоставлены льготы по кредитам и налогам.

"Участие в проекте — выгодное вложение для дальновидных партнеров. В ближайшие годы Каспийское побережье будет развиваться динамично, и с сегодняшнего дня мы официально приглашаем инвесторов принять участие в этом процессе"

 - Сергей Меликов

Первые резиденты будут отобраны во второй половине мая. Их списки появятся на страницах Минэкономразвития России и Минтуризма республики.

В следующем году планируется приступить к возведению первых объектов на территории будущего курорта.

Открытие всех локаций кластера предполагается в 2030 году.

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