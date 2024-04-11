МИД Армении и Грузии провели политические консультации

Встреча состоялась в грузинской столице 13-14 мая. В ней участвовали замглавы МИД Армении и Грузии.

Представители МИД Армении и Грузии провели очередные политические консультации. Об этом сообщает армянский МИД.

Они прошли в Тбилиси 13-14 мая. Во встрече участвовали замглавы МИД Армении Ваан Костанян и первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

В ходе консультаций обсуждался текущий уровень отношений двух стран и перспективы сотрудничества. Стороны отметили, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Грузией продолжит входить в число приоритетных.

Сопредседатели также поговорили о последних событиях на Южном Кавказе и глобальных процессах, которые оказывают влияние на регион.

Кроме того, затрагивалась роль Еревана и Тбилиси в вопросе мира и регионального развития, приверженности европейским ценности.

Представители внешнеполитических ведомств также подтвердили настрой на дальнейшее углубление и развитие дружественных связей, передает News.am.