В Армении банк "Америабанк", совладельцем которого значится Рубен Варданян, сменил владельца. Крупнейший банк страны куплен "Банком Грузии". Сделка обошлась более чем в $303 млн.

Крупнейший банк Армении Ameriabank перешел в собственность "Банка Грузии" за $303,6 млн.

Переговоры о покупке Грузией армянского банка начались зимой, в конце марта ЦБ Армении дал согласие на сделку. Согласно условиям, кредитно-финансовая организация продолжит работать под брендом "Америабанк", также новый владелец не будет менять руководящий состав банка.

"Это первый случай, когда иностранный банк покупает один из трех крупнейших банков Армении. Поэтому с нашей стороны было важным решением разрешить банку соседней, дружественной страны войти на армянский рынок"

– вице-президент ЦБ Армении Ованес Хачатрян

Он добавил, что покупка грузинской стороной крупнейшего банка страны - большой плюс в экономических отношениях между Грузией и Арменией.

"Банк Грузии" стал владельцем 90% акций "Америабанка", еще 10% остаются у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), ожидается что в будущем «Банк Грузии» на 100% завладеет армянским банком.

До совершения сделки крупнейшим акционером "Америабанка" была компания Imast Group, прежде называвшаяся Ameria Group, основанная Рубеном Варданяном. Сегодня миллиардер Варданян, отказавшийся от гражданства России ради "политического поста" в незаконном и ныне несуществующем сепаратистском образовании в Карабахе, находится в азербайджанской тюрьме.