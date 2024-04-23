Грузия планирует стать хабом финансовых технологий в регионе

Власти Грузии намерены развивать сферу финансовых технологий, чтобы в будущем республика смогла стать региональным хабом.

Экономический рынок Грузии все больше привлекает иностранных инвесторов, которые использую инновационные технологии. За счет этого республика сможет реализоваться, как региональный финансово-технологический хаб. С таким заявлением выступил глава Ассоциации финтеха республики Давид Киквидзе.

Он подчеркнул, что грузинский банк провел ряд мер для того, чтобы реализовать этот проект. В частности, создан открытый банкинг, цифровой лари и лаборатория регулирования.

"Грузинский рынок постепенно становится региональным центром. Здесь инфраструктура очень исправная, имеются все ресурсы, которые нужны финтех-компании, соответственно, в Грузии для этой сферы идеальные тепличные условия. Именно поэтому рынок Грузии становится все более привлекательным в финтех-направлении"

- Давид Киквидзе

По данным представителя финтеха, в прошлом году рынок республики пополнился пятью иностранными компаниями.

Он также отметил, что основная проблема для развития сферы финансовых технологий стране – это ее сравнительно небольшой рынок.

Уточняется, что на прошлой неделе власти Грузии подписали документ о сотрудничестве с компанией из Сингапура, благодаря которому стороны будут обмениваться знаниями и опытом в области финансовых технологий.