Вице-премьер Грузии: экономика республики будет самой быстрорастущей в Европе

Глава министерства экономики Грузии заявил, что в республике будет одна из быстрорастущих экономик в регионе и Европе и увеличением ВВП более 5%.

Власти Грузии намерены добиться того, чтобы экономика страны стала самой быстрорастущей в Европе и регионе. Такое заявление сделал вице-премьер, глава министерства экономики республики Леван Давиташвили.

По прогнозам Международного валютного фонда, Грузия через 5 лет займет третье место в мире по росту ВВП.

По данным специалистов, в течение 10 лет экономика республики вырастет на 68%.

"В этом году мы сохраняем высокие темпы экономического роста, среднесрочный прогноз также позитивный. Среди них прогноз Международного валютного фонда до 2029 года показывает, что Грузия будет одной из самых быстрорастущих экономик, в принципе, самой быстрорастущей экономикой среди стран Европы и региона, и это будет экономический рост выше 5%"

– Леван Давиташвили

При этом отмечается, что в 2020 году в республике произошел экономический спад. Сейчас республика возвращает свои позиции, что отражено на экспорте, импорте, денежных переводах и оборотах компаний.

Также страна ожидает значительный рост экономики в этом году.

"Кроме того, в этом году нас ждет экономический рост выше 5,7%, что также является последним прогнозом МВФ. Однако мы ожидаем, что рост может быть еще выше"

– Леван Давиташвили