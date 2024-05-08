Лайнеры "Северстали" соединят Череповец и Махачкалу

Уже 30 мая в свой первый полет по новому маршруту из волгоградского Череповца в столицу Дагестана отправится новейший российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь" – летать он будет один раз в неделю.

В конце мая российская авиакомпания "Северсталь", базирующаяся в аэропорту города Череповец в Волгоградской области, выполнит свой первый регулярный пассажирский авиарейс в аэропорт столицы Дагестана, сообщили в аэропорту Махачкалы.

На маршруте будет задействован российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вместимостью 103 пассажира, передает "Интерфакс".

Авиарейсы пока будут выполняться раз в неделю, по четвергам – самолет вылетит из Череповца в 11:55 и уже в 15:00 сядет в аэропорту Махачкалы. В обратный путь он отправится через час, в 16:00, а в 20:35 он приземлится в аэропорту Череповца.

Напомним, авиакомпания "Северсталь" выполняет внутренние и международные регулярные авиаперевозки, а также чартерные рейсы по России в страны СНГ. Ее авиапарк насчитывает четыре самолета RRJ-95B-100 и четыре CRJ-200.