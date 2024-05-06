Дагестан и Новосибирск свяжет дополнительный прямой рейс

Российский авиаперевозчик S7 запускает дополнительный рейсы между Махачкалой и Новосибирском. Совершить полет можно будет трижды в неделю с начала июня.

Между столицей Дагестана и Новосибирском будет летать дополнительный прямой рейс. Информацию об этом сообщил представитель авиакомпании S7 Игорь Веретенников

"Дагестан для многих российских туристов стал открытием последних нескольких лет. Регион, где есть и теплое море с отличными песчаными пляжами, красивые города с древними памятниками, и горы с захватывающими дух видами — идеальное место для путешествий"

- Игорь Веретенников

Сообщается, что с начала июня перевозчик будет выполнять полеты по маршруту трижды в неделю, затем будет добавлен еще один рейс, который будет вылетать по воскресеньям.

Рейсы будут совершаться на авиалайнере, который рассчитан на 168 пассажиров.

Продолжительность полета составит 4,5 часа.