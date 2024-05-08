Жителей Махачкалы и Дербента на сутки лишат света

В Махачкале и Дербенте на сутки введут ограничения энергоснабжения. Они связаны с подготовкой к работе в период пиковых нагрузок.

Энергоснабжение отключат на сутки в двух дагестанских городах – Дербенте и Махачкале, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

В организации заявили, что света в домах дербентцев и махачкалинцев не будет 16 мая. Это связано с подготовкой линий электропередачи к работе в сезон нагрузок.

Отмечается, что в Махачкале ограничения коснутся улиц Гамзатова, Пушкина, Батырая и Коркмасова. Света в домах не будет с 9:00 по 17:00 мск.

В Дербенте свет отключат в 9:00, а включат – в 13:00 мск. Без снабжения останутся улицы Пашабекова, Пушкина, Ленина, Коммунарова, Канделаки, Таги-Заде и Космодемьянской.