Азербайджану прочат ускорение роста экономики

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана – как сообщили в финансовом ведомстве, в нынешнем году рост экономических показателей страны составит 3,1 вместо ожидаемых 2,4%.

Рост экономики Азербайджана в нынешнем 2024 году составит 3,1 вместо ожидаемых 2,4% - таков новый прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), он обоснован снижением инфляционного давления, говорится в сообщении регулятора.

"Экономический рост Азербайджана ускорился с середины 2023 года до первого квартала 2024 года. Недавнему росту способствовало увеличение европейского спроса на азербайджанскую нефть и газ. В то же время, ожидается, что расходы и инвестиции государственного сектора также увеличатся"

- ЕБРР

В ведомстве отметили, что в минувшем году из-за падения цен на углеводороды экономика Азербайджана показала рост всего в 1,1%, тем не менее, такой показатель обеспечил снижение инфляции в стране до 0,4%, а также профицит бюджета, несмотря на снижение добычи нефти, сообщает Trend.

На состоянии экономики страны сказалось и снижение учетной ставки Центробанка Азербайджана до 7,5%, добавили в ЕБРР.

В то же время специалисты банка отмечают, что экономика страны остается уязвимой к колебаниям цен на нефть и зависит от региональной геополитической нестабильности, что может сказаться в будущем 2025 году небольшим замедлением ее роста до 2,7%.