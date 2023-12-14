Европейский банк реконструкции и развития поможет модернизировать энергетику Азербайджана

Подстанции Азербайджана будут модернизированы за счет выделенных средств ЕБРР. На эти цели "Азерэнерджи" получит суверенный кредит в объеме $30 млн.

Совет директоров ЕБРР намерен выделить $30 млн на обновление системы энергетики Азербайджанской Республики. Министерство финансов республики выступает в качестве заемщика кредита.

По информации Европейского Банка эти средства помогут развивать "зеленую" энергетику в АР.

"Проект поможет повысить гибкость энергосистемы Азербайджана, необходимую для интеграции мощностей возобновляемой энергетики. Успешная реализация проекта послужит примером для дальнейших проектов по укреплению сетей, которые важны для интеграции проектов возобновляемой энергетики в стране"

- Европейского банка реконструкции и развития

Благодаря финансовой поддержке ЕБРР республика сможет осуществить качественный переход на возобновляемую энергетику. Также для этого в стране будет проведены необходимые реформы.

В Европейском Банке отметили, что подобные проекты в будущем будут способствовать развитию сферы "зеленой" энергетики.

"Банк активно участвует в развитии политического диалога в Азербайджане. Этот проект станет первым проектом ЕБРР, направленным на модернизацию энергосистемы, необходимую для повышения гибкости энергосистемы и интеграции мощностей возобновляемой энергетики в Азербайджане"

– ЕБРР

Предполагается, что в рамках проекта специалисты ЕБРР будут проводить консультации и осуществлять независимую оценку проделанной работы.

Также Европейский Банк планирует, что таким образом удастся положительно повлиять на экологическую составляющую проекта.

Отмечается, что ЕБРР рассматривает возможность выделения грантовой поддержки на осуществление этого проекта.