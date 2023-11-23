Вестник Кавказа

Азербайджан обсудил с ЕБРР валютный рынок

Азербайджан обсудил с ЕБРР валютный рынок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель ЦБ Азербайджана провел 14 декабря встречу с делегацией ЕБРР. В ходе переговоров стороны поговорили о перспективах взаимодействия.

В четверг прошла встреча председателя Центробанка Азербайджана и управляющего директора и казначея Европейского банка реконструкции и развития. Об этом рассказали в ЦБ АР.

Центральной темой переговоров Талеха Кязымова и Акселя ван Недервеена стали вопросы взаимодействия ЦБА и ЕБРР.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ЕБРР в Азербайджане, состоянием и перспективами сотрудничества между ЦБА и ЕБРР, проведен обмен мнениями о местных рынках валюты"

– Центробанк

Напомним, накануне глава Минэкономики Азербайджана пообщался в Лондоне с первым вице-президентом ЕБРР.

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