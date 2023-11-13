Азербайджан увеличил свой ВВП в четыре раза

Министр экономика Азербайджана сообщил об увеличении ВВП в четыре раза и доходов в 30 раз. Он отметил, что внешнеторговый оборот страны вырос более чем в 10 раз.

ВВП Азербайджана за последние 20 лет увеличился в четыре раза, а доходы - более чем в 30 раз, сообщил глава Минэкономики республики Микаил Джаббаров на заседании совета директоров СПЕКА.

Он отметил, что внешнеторговый оборот Азербайджана за этот срок вырос более чем в 10 раз. По его словам, страна сократила прямой внешний долг, который сейчас составляет порядка 10% ВВП.

Джаббаров подчеркнул, что республика создала очень позитивный инвестиционный климат как для энергетики, так и для других секторов.

"Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития на период 2020-2030 годов в постпандемический и постконфликтный периоды"

- Микаил Джаббаров