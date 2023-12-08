Азербайджан обсудил с ЕБРР вопросы взаимодействия

Глава Минэкономики Азербайджана пообщался в Лондоне с вице-президентом ЕБРР. В ходе прошедшей встречи обсуждались вопросы взаимодействия.

В Лондоне состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана и первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития.

Центральной темой переговоров Микаила Джаббарова и Юргена Ригтеринка стали вопросы взаимодействия.

"В ходе встречи Джаббаров отметил значимость, которую Азербайджан придает развитию связей с банком, и выразил признательность за долгосрочную и постоянную поддержку экономическому развитию страны"

– министерство экономики АР

Джаббаров обратил внимание на то, что важно объединить усилия для достижения поставленных глобальных целей, реализация которых совпадает с приоритетами социально-экономического развития страны.

"В этом контексте приобретает значимость обсуждение практических шагов для реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям"

– глава министерства

В свою очередь, Ригтеринк, заметил, что портфель двустороннего сотрудничества охватывает ряд важных вопросов, а глобально значимые инициативы Азербайджана стимулируют партнерство.

Кроме того, в ходе встречи затрагивались перспективы партнерства и возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемых источников энергии, поддержки частного сектора и улучшения экосистемы ИТ-технологий.