Вестник Кавказа

В Северной Осетии модернизируют медучреждения

В Северной Осетии модернизируют медучреждения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Медицинские учреждения Северной Осетии получат порядка 600 млн рублей на модернизацию оборудования. Об этом заявили в правительстве региона.

Власти Северной Осетии приняли решение выделить 600 млн рублей на модернизацию объектов здравоохранения в регионе.

«Изменения, которые внесли в программу по развитию здравоохранения, позволят усилить работу по ключевым направлениям. Так, делаем еще один шаг вперед в плане качества оказания медицинских услуг и повышения продолжительности жизни наших граждан. Большое внимание уделяем развитию инфраструктуры. На модернизацию объектов здравоохранения в этом году предусмотрено 600 миллионов рублей»

– премьер республики Борис Джанаев

Значение модернизации здравоохранения

Модернизация здравоохранения – это не просто замена старого оборудования на новое. Это возможность улучшить качество медицинской помощи, сделать ее более доступной и эффективной для всех жителей региона. Обновленные медицинские центры смогут оперативно реагировать на вызовы пациентов, предоставлять высокотехнологичные медицинские услуги и повышать общий уровень здоровья населения.

Основные направления модернизации

В рамках выделенных средств планируется обновление медицинского оборудования, ремонт и реконструкция зданий медицинских учреждений, обучение персонала по современным методикам лечения и диагностики. Также будет уделено внимание развитию телемедицины, что позволит жителям отдаленных районов получать квалифицированную консультацию специалистов без необходимости долгих поездок в городскую больницу.

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