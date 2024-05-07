Гигантский катамаран стал доступен для российских туристов в Турции

В Турции презентовали новый вид морских круизных прогулок. Теперь россияне смогут прокатиться на самом большом катамаране, который оснащен ресторанами с авторской кухней и ночным клубом.

Российские туристы смогут прокатиться на гигантском катамаране, который начал курсировать вдоль черноморского побережья Турции от Кемера до Чиралы и обратно. Информация об этом была опубликована на странице Ассоциации туроператоров России.

Сообщается, что морское судно Cosmos Moonlight считается самым большим в своем сегменте. Его размер 20 на 50 метров, а вместительность – 300 пассажиров во время полной загрузки.

Туристам, которые отправятся на катамаране в плавание, будут доступны два премиальных ресторана с авторской кухней и ночной клуб.

Курсировать по маршруту лайнер будет ежедневно. Стоимость поездки варьируется от 100 до 250 евро в зависимости от выбранной программы.

Российские туроператоры отмечают, что новый формат морских путешествий станет хитом предстоящего лета.