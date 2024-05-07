Россияне стали в два раза чаще выбирать Турцию для отпуска

Путешественники из России продолжают бронировать турпутевки на лето в Турции. Туристические компании отмечают дважды возросший спрос на отдых на турецких курортах.

Российские туристические компании заявили о возросшем спросе на летний отдых в Турции. Российский союз туриндустрии сообщает, что путешественники из РФ выбирают провести отпуск на территории турецких курортов на 50-100% чаще по сравнению с прошлым годом.

В РТС со ссылкой на одного из туроператоров рассказали, что снижение спроса на отдых в Турции в прошлом году было обусловлено экономической и политической ситуацией.

При этом уточняется, что на втором месте по числу бронирований находятся внутренние путешествия и туры в Абхазию.

"Спрос на Турцию увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда среди сдерживающих факторов, помимо землетрясения, на туризм повлияло ожидание результатов выборов президента в Турции, затем сказалось снижение курса рубля. В этом году таких сложностей не наблюдаем, спрос ничто не ограничивает - бронируют очень активно. Если брать продажи по акциям раннего бронирования, они в разы выше, чем год назад. В структуре наших летних продаж доля Турции достигает 67%, на Россию и Абхазию приходится 18%, ОАЭ - 6%, Египет - 5%, другие направления - 4%"

– пресс-служба туроператора FUN&SUN

Сообщается, что чаще всего туристы выбирают отдыхать с середины мая по август.

В компании FUN&SUN рассказали, что рейсы в Турцию будут выполняться из 18 российских городов до глубокой осени.

Также организации "Слетать.ру" и "Русский экспресс" заявили о возросшем спросе на летние туры в Турцию до 100%.

Как сообщили в компании ICS Travel Group, сейчас российские туристы гораздо активнее бронируют турецкие отели, чем в прошлом году.