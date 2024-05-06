Вестник Кавказа

Туристы из Турции и России выбирают Грузию

Туристы из Турции и России выбирают Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии увеличилось количество туристов, с начала 2024 года в этой стране отдохнуло почти 940 тыс путешественников. Лидерами стали Турция и Россия.

С начала текущего года в Грузию прибыло 938 644 путешественника, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Отмечается, что их количество за первые три месяца выросло на 11% по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, их уровень увеличился на 6,4% по сравнению с 2019 годом.

Наибольшее число путешественников прибыло из Турции – 254 577 тыс человек с начала года. Далее следуют отдыхающие из России, количество которых составило 215 468 тыс.

За Россией и Турцией следуют Армения (191 830), Азербайджан (51 466) и Израиль (46 789).

В ведомстве при этом добавили, что число туристов из РФ упало на 16,1%, в то время как турецких путешественников стало больше на 17,6%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции

Россияне стали третьими по числу туристов в Турции

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией

Турция упрощает таможенные операции с Азербайджаном и Грузией

Эрдоган ратифицировал соглашение об информации по Баку-Тбилиси-Карс

Эрдоган ратифицировал соглашение об информации по Баку-Тбилиси-Карс

Пограничник погиб на границе Грузии и Турции

Пограничник погиб на границе Грузии и Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы