Туристы из Турции и России выбирают Грузию

В Грузии увеличилось количество туристов, с начала 2024 года в этой стране отдохнуло почти 940 тыс путешественников. Лидерами стали Турция и Россия.

С начала текущего года в Грузию прибыло 938 644 путешественника, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Отмечается, что их количество за первые три месяца выросло на 11% по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, их уровень увеличился на 6,4% по сравнению с 2019 годом.

Наибольшее число путешественников прибыло из Турции – 254 577 тыс человек с начала года. Далее следуют отдыхающие из России, количество которых составило 215 468 тыс.

За Россией и Турцией следуют Армения (191 830), Азербайджан (51 466) и Израиль (46 789).

В ведомстве при этом добавили, что число туристов из РФ упало на 16,1%, в то время как турецких путешественников стало больше на 17,6%.