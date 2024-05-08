Сочи украсят тысячи роз 

Около 3 тыс кустов роз высадят в преддверии высокого сезона в Сочи. Также в городе уже были высажены пальмы.

В Сочи, одном из самых живописных городов России, к летнему сезону планируется высадить три тысячи кустов роз.

«Обновится розарий напротив администрации города, розарий у детской площадки и аллея у торгового центра, где уже были высажены пальмы»

– МЦУ Сочи

Розы – это отличный выбор для украшения городских улиц. Их разнообразие цветов и оттенков позволяет создать яркие и красочные композиции, которые радуют глаз местных жителей и туристов. К тому же, розы отличаются высокой стойкостью к различным погодным условиям, что делает их идеальным растением для озеленения южного города.

Одним из основных преимуществ использования роз в городском озеленении является их способность притягивать насекомых, особенно пчел. Розы являются отличным источником нектара и пыльцы, что способствует биоразнообразию и помогает сохранить экосистему города. Благодаря этому, цветение роз становится не только украшением, но и важным элементом поддержания экологического баланса.