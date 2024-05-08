Вестник Кавказа

В Черкесске начали снова отапливать детсады

В Черкесске начали снова отапливать детсады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тепло снова возвращается в детские сады Черкесска. Детские сады будут отапливаться до наступления благоприятных погодных условий.

В связи с возвращением холодов особенно остро ощущается нехватка тепла в детских учреждениях. В Черкесске в связи с этой проблемой возникла необходимость в срочном восстановлении систем отопления в детских садах. Для обеспечения комфортных условий для детей и педагогов было принято решение о возобновлении подачи тепла.

«Во всех 22 дошкольных учреждениях Черкесска, по заявке городского управления образования, ООО «Теплосети» возобновило подачу теплоснабжения. Детские сады будут отапливаться до наступления благоприятных погодных условий»

– телеграм-канал мэрии города.

Проблемы холодов в детских садах

Отметим, что низкие температуры в помещениях детских садов могут негативно отразиться на здоровье детей, особенно у малышей. Отсутствие тепла увеличивает риск простудных заболеваний, снижает иммунитет и влияет на общее самочувствие детей.

Комфортные условия способствуют нормальному физиологическому развитию детей, укреплению их иммунитета и создают комфортную обстановку для обучения и игр, отмечается в релизе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1335 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Круглогодичный лагерь построят в Карачаево-Черкесии

Круглогодичный лагерь построят в Карачаево-Черкесии

Теракт готовился в Карачаево-Черкесии

Теракт готовился в Карачаево-Черкесии

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

В Тебердинском нацпарке растет поголовье зубров

В Тебердинском нацпарке растет поголовье зубров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы