В Черкесске начали снова отапливать детсады

Тепло снова возвращается в детские сады Черкесска. Детские сады будут отапливаться до наступления благоприятных погодных условий.

В связи с возвращением холодов особенно остро ощущается нехватка тепла в детских учреждениях. В Черкесске в связи с этой проблемой возникла необходимость в срочном восстановлении систем отопления в детских садах. Для обеспечения комфортных условий для детей и педагогов было принято решение о возобновлении подачи тепла.

«Во всех 22 дошкольных учреждениях Черкесска, по заявке городского управления образования, ООО «Теплосети» возобновило подачу теплоснабжения. Детские сады будут отапливаться до наступления благоприятных погодных условий»

– телеграм-канал мэрии города.

Проблемы холодов в детских садах

Отметим, что низкие температуры в помещениях детских садов могут негативно отразиться на здоровье детей, особенно у малышей. Отсутствие тепла увеличивает риск простудных заболеваний, снижает иммунитет и влияет на общее самочувствие детей.

Комфортные условия способствуют нормальному физиологическому развитию детей, укреплению их иммунитета и создают комфортную обстановку для обучения и игр, отмечается в релизе.