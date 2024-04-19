Научные детские площадки создадут в Новороссийске

На территории Новороссийска появятся научные детские площадки. Они станут настоящими познавательными центрами для маленьких исследователей.

Новороссийск готовится к открытию своих первых научных детских площадок, которые смогут стать не только местом игр и развлечений, но и настоящими центрами познания для маленьких исследователей.

«В Десятилетие науки и технологий в регионах России появляются научные детские площадки. Их особенность – информирование подрастающего поколения о достижениях отечественной науки и работе ученых: от физики и химии до экологии и астрономии»

– глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Концепция научных детских площадок заключается в том, что дети могут учиться, играя. Здесь они смогут познакомиться с основами науки через интерактивные эксперименты, игры и мастер-классы. Такой подход не только делает процесс обучения увлекательным, но и способствует развитию логического мышления, креативности и умения работать в команде.

Открытие научных детских площадок в Новороссийске – это шаг в будущее образования, где учиться становится не только полезно, но и увлекательно. Дети, погружаясь в мир науки и открывая для себя новые знания, получают необходимый запас знаний и навыков для успешного развития в современном мире.