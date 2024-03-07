Россия поможет интеграции в БРИКС новых участников

Интеграция новых членов БРИКС - одна из целей РФ как председателя объединения, рассказал Путин. Также Россия проводит работу по вопросам безопасности, политики, экономики и культуры.

Российский лидер Владимир Путин назвал цели РФ, которая в 2024 году является председателем в БРИКС.

"Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развернута полномасштабная работа по всем трем магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты"

– Путин

Также внимание уделяется работе с новыми участниками БРИКС - в этом году объединение выросло вдвое, к нему присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Безусловно, одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества"

– Путин

О работе Росси в рамках председательства в БРИКС глава государства рассказал в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", оно размещено на сайте Кремля.