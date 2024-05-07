Дагестанцы провели майские выходные в Азербайджане и Грузии

Отдых за границей в мае выбрало на 13% россиян больше, чем в прошлом году. Дагестанцы майские выходные провели в Азербайджане, Грузии и Турции.

Отдых за границей в майские праздники выбрало на 13% больше граждан России, чем в мае прошлого года, такие данные приводит «МегаФон».

В приоритете были у россиян были страны Африки и Азии. При этом снизилась популярность Южной Америки и стран СНГ.

Отмечается, что дагестанцы майские праздники провели в Турции, Азербайджане и Грузии. Также жители республики активно выезжали в Эмираты и Казахстан.

Что касается стран Азии, то самыми популярными странами у россиян стали Тайланд, Китай, Южная Корея и Мальдивы. В Африке россияне отдыхали в Египте, Марокко, ЮАР и на Сейшелах.

Поток российских граждан в страны СНГ и Южной Америки упал на 3% и 4% соответственно. Турпоток в Европу остался без изменений – 1%.