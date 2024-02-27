Российские пограничники скоро уйдут из аэропорта Звартноц в Армении – Бортников

Пограничный пункт в аэропорту Еревана перестанет действовать в ближайшее время, заявил кандидат на должность главы ФСБ Александр Бортников. Решение было согласовано Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.

Российские пограничники покинут аэропорт в Ереване уже в ближайшее время, рассказал кандидат на пост главы ФСБ Александр Бортников.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.

По словам политика, российский пограничный пункт в воздушной гавани будет закрыт.

Бортников добавил, что Ереван попросил Москву о выводе из Армении временных опергрупп, которые располагались на границе с Азербайджаном. Таким образом армянская сторона рассчитывает закрыть вопрос присутствия пограничников на участках, которые не были указаны в соответствующих документах. РФ пошла навстречу Армении и вынесла положительное решение, отметил кандидат.

Напомним, 9 мая появилась информация, что российские пограничники покинут ереванский аэропорт Звартноц. Кроме того, военнослужащие и пограничники РФ будут выведены из пяти областей Армении: Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин решил этот вопрос на переговорах с армянским премьером Николом Пашиняном, которые прошли накануне Дня Победы.